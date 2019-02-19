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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
19.02.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Karadeniz yarışı... ABD ve Rus gemileri harekete geçti

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Karadeniz yarışı... ABD ve Rus gemileri harekete geçti

ABD Donanmasına bağlı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri "USS Donald Cook" bu yıl ikinci kez Karadeniz'e dönüyor. Geminin, Ukrayna'nın Odessa limanına demirlemesi bekleniyor. Rus Donanması’na ait Caesar Kunikov ile ’Azov’da Ege'den Karadeniz'e hareket etti.

ABD Donanmasının 6'ncı Filosu, destroyerin, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuyla ilgili Donanmadan yapılan yazılı açıklamada, "Arleigh Burke-sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook (DG 75), deniz güvenlik operasyonları yapmak ve denizdeki istikrarı, NATO müttefiklerimizin ve ortaklarımızın donanma kabiliyet ve teyakkuzlarını artırmak için, 19 Şubat 2019'da Karadeniz'e gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan kuzey istikametine doğru geçişine başladı." ifadelerine yer verildi.

KOLEKTİF BİR KARARLILIK

ABD Donanmasının, Karadeniz'de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, destroyerin bölgedeki faaliyetlerinin Karadeniz'in güvenliğine yönelik kolektif bir kararlığın göstergesi olacağı belirtildi.

Ukrayna'nın doğusunda, ayrılıkçı gruplarla Ukrayna ordusu arasındaki tansiyon yükselirken, ABD'nin "USS Donald Cook" destroyerini Karadeniz'e tekrar geçirmesi dikkat çekti.

Geminin, Ukrayna'nın Odessa limanına demirlemesi bekleniyor.

KERÇ KRİZİ

Konuyla ilgili Amerikan medyasına konuşan ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral James Foggo, destroyerin Karadeniz'e geçişine ilişkin "Rusya'nın geçen yılki davranışları giderek daha saldırgan ve sınırlayıcı hale geliyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Bu (Ukrayna'yı) ekonomik olarak boğmaktır."  ifadelerini kullandı.

Foggo, aynı zamanda Rusya'nın geçen yıl Kerç Boğazı krizi sırasında tutukladığı Ukraynalı denizcileri serbest bırakmadığını ve bunu hazmedemediğini belirtti. Donald Cook destroyeri, geçen ay da Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçmişti.

ABD Donanmasının, bu geçiş sırasında çekilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğraflarını kapak resmi olarak kullanması, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, silahların namlularının köprüye bakmasını Amerikan Donanmasının Türkiye'yi üstü kapalı olarak tehdit etmesi olarak yorumlamıştı.

RUS GEMİLERİ DE DÖNDÜ

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait, 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemileri, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarının refakatinde geçiş yapan savaş gemilerinin güvertesinde, nöbet tutan askerler olması dikkat çekti.

Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı savaş gemileri 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’, bugün saat 14.00’de Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Savaş gemileri saat 16.00 sıralarında peş peşe Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir Köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen Rus savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Saat 16.15 sıralarında boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnunu dönen iki savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Savaş gemilerinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde, nöbet tutan askerler olması dikkat çekti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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