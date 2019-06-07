Karadelik çıplak
ABD’deki Northwestern, İngiltere’deki Oxford ve Hollanda’daki Amsterdam üniversitelerinden bilim insanları, tam 45 yıldır gizemini koruyan karadelik teorisinin ‘en detaylı’ simülasyonunu dün kamuoyuyla paylaştı.
Kralİyet Astronomi Topluluğu aylık dergisinde yayımlanan araştırmada, karadeliğin varlığını nasıl sürdürdüğü açıklandı. Araştırma, geçtiğimiz 10 Nisan’da Event Horizon Teleskobu’nun ilk kez fotoğrafladığı karadeliklerin gözle görülebilir ışık yaymadıklarını gösteriyor. Karadelikler bunun yerine, aşırı yoğun yer çekiminin ‘yıldız molozu’, gaz ve toz bulutu şeklinde bir toplanma diski oluşturuyor. Bilim insanları, geliştirdikleri grafik işleme yöntemiyle, karadeliklerin toplanma diskleriyle nasıl etkileştiğini çözümledi. Bu sayede, farklı parçaların farklı hızlarda hareket ettiği manyetik türbülansın hesaplanması mümkün hale geldi. Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Alexander Tchekhovskoy, “Karadeliğe düşenlerin de bir rotası var ancak bu rota, karadeliğin ne şekilde döneceğini belirlemiyor. İki rota, birbirleri hakkında bir şey bilmiyor” ifadeleriyle bu hadiseyi bir dart tahtasına rastgele atılan oklara benzetti.
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