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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Karadelik çıplak

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Karadelik çıplak

ABD’deki Northwestern, İngiltere’deki Oxford ve Hollanda’daki Amsterdam üniversitelerinden bilim insanları, tam 45 yıldır gizemini koruyan karadelik teorisinin ‘en detaylı’ simülasyonunu dün kamuoyuyla paylaştı.

Kralİyet Astronomi Topluluğu aylık dergisinde yayımlanan araştırmada, karadeliğin varlığını nasıl sürdürdüğü açıklandı. Araştırma, geçtiğimiz 10 Nisan’da Event Horizon Teleskobu’nun ilk kez fotoğrafladığı karadeliklerin gözle görülebilir ışık yaymadıklarını gösteriyor. Karadelikler bunun yerine, aşırı yoğun yer çekiminin ‘yıldız molozu’, gaz ve toz bulutu şeklinde bir toplanma diski oluşturuyor. Bilim insanları, geliştirdikleri grafik işleme yöntemiyle, karadeliklerin toplanma diskleriyle nasıl etkileştiğini çözümledi. Bu sayede, farklı parçaların farklı hızlarda hareket ettiği manyetik türbülansın hesaplanması mümkün hale geldi. Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Alexander Tchekhovskoy, “Karadeliğe düşenlerin de bir rotası var ancak bu rota, karadeliğin ne şekilde döneceğini belirlemiyor. İki rota, birbirleri hakkında bir şey bilmiyor” ifadeleriyle bu hadiseyi bir dart tahtasına rastgele atılan oklara benzetti.

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