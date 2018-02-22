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    Karadağ'da ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki ABD Büyükelçiliği binasına el bombasıyla saldırı düzenlendi.

    Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, gece yarısından sonra büyükelçilik binasına el bombası attıktan sonra üstündeki patlayıcıyı patlatarak intihar etti.
    Saldırıda can ya da mal kaybı olmadı.

    Karadağ hükümeti, yaptığı açıklamada gece yarısından yarım saat kadar sonra düzenlenen saldırı ile ilgili incelemelerin polis ve savcılık makamları tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

    Büyükelçilik Sözcüsü Jeff Adler de Karadağ medyasına yaptığı açıklamada saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için polis ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.
    Ülke medyasındaki haberlere göre saldırgan, el bombasını büyükelçilik duvarının üzerinden içeri attı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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