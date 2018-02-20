Karada, denizde, havada... Alman ordusu dökülüyor

BARTELS, Alman kara, hava ve deniz kuvvetlerinde personel ve teçhizat eksikliği olduğunu, bunun da askerleri sıkıntıya soktuğunu dile getirerek, özellikle donanmada olmak üzere, hava ve kara kuvvetlerine bağlı helikopter birliklerinde sıkıntının büyük olduğuna dikkati çekti. Bartels, “Raporun ağırlık noktasını, Silahlı Kuvvetlerin tüm alanlarında hala mevcut olan personel ve teçhizatla ilgili büyük boşluk oluşturuyor. 21 bin subay ve astsubay açığı var” diye konuştu.

Subay ve astsubay eksikliği nedeniyle eğitimlerin zor yapıldığına işaret eden Bartels, teçhizat yetersizliği nedeniyle de Almanya içinde ve dışında yapılan askeri sevkiyatlarda gecikme, hatta uçuşların iptal olmasının bile artık olağan bir durum haline geldiğini bildirdi.

DAHA DA KÖTÜ OLDU

Bartels, “Teçhizat durumu hala kötü. Bazı alanlarda daha da kötüye gitti” diyerek, bunun dünyada değişen şartlara da bağlı olduğunu, daha önce ağırlıklı olarak yurt dışı misyonlarına katılan Almanya’nın, günümüzde artık Avrupa’nın ortak savunmasına da daha fazla önem vermek durumunda kaldığını vurguladı.

Almanya’da silah sanayisinin gerilediğine ancak teçhizatlar eskidiği için yedek parça üretiminin de daha fazla önem kazandığına vurgu yapan Bartels, 2017 yılında Federal Meclis tarafından silahlanma yatırımı olarak onaylanan 600 milyon euronun da teçhizat alımı için kullanılmadığını belirtti.

TÜM ORDU ZAN ALTINDA BIRAKILMASIN

Alman askerlerinin çoğunun, bazı kışlalarda ortaya çıkan aşırı sağcı olaylardan dolayı tüm ordunun zan altına girmesinden de rahatsız olduğunu ve şu an görevlerini sadece sorumluluk bilinci, irade ve büyük bir dayanışmayla yürütebildiğini dile getiren Bartels, bu nedenle ordunun sadece daha verimli değil, aynı zamanda daha cazip hale de getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bartels, ordunun bu durumda Almanya dışındaki misyonları sürdürüp sürdüremeyeceğinin sorulması üzerine de toplam 13 misyonun bu yıl ve gelecek yıl sürdürülebileceğini ancak görevlerin daha da artabileceğinin gelecek için göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.