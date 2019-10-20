Karaborsada bebek ticareti
Rusya’da The Insider adlı araştırma sitesinin haberi, ülkede karaborsada ‘bebek ticaretinin’ korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.
Gazeteci Vera Ryabitskaya, Rusya’nın Facebook benzeri sosyal medya platformu VK Contact’tan oluşturduğu sahte bir profille, komisyon ücreti dahil olmak üzere 6 bin 500 dolara (37 bin TL) yeni doğan bebek satın alabileceğini öğrendi. Haberde, pedofili kimselerin bu şekilde rahatlıkla çocuklara ulaşabileceğine işaret edildi.
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