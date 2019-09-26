Kara panter kaçırıldı
Fransa'da geçen hafta bir evin çatısında yakalanan ve yetkililerce Maubeuge’deki hayvanat bahçesine yerleştirilen 6 aylık dişi panter, bu kez de kaçırıldı.
Ülkeye kaçak yollardan getirildiği tahmin edilen panterin bakıcıları, sabah geldiklerinde kafesin kapısını açık bulduklarını kaydetti. Panterin biri tarafından sahiplenildiği ve evcilleştirildiği, ancak bölge sakinlerinin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle çatıda yakalanmasıyla beraber hayvanat bahçesine götürüldüğü biliniyor.
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