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    Kara listede bir Putin eksik

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    31.01.2018 - 00:44 | Son Güncelleme:

    ABD ile Rusya arasında önce Ukrayna krizi ve ardından Suriye ile devam eden dalaşta silah halini alan yaptırımlara yeni liste eklendi.

    ABD Hazine Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin hariç tüm Rusya yönetimiyle 96 Rus oligarkı kara listeye aldı. Listede Başbakan Dmitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve hatta Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongre’ye sunulan liste, Rus hükümet yetkilileri, üst düzey iş adamlarına yaptırım uygulanmasını tavsiye ediyor. Liste Moskova’da şok etkisi yarattı. Tüm Rusya hükümeti bakanlarının burada yer alması “Yabancı bir ülkenin Rusya’ya siyasi baskı uygulama girişimi” olarak yorumlandı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Peskov, “ABD’nin attığı adım Rusya’da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkileme amacı taşıyor. Kendilerince bizim iç işlerimizi birtakım müdahale mekanizmaları oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bunların hiç birisi işlemeyecek” dedi.

    ‘YOKUM DİYE ÜZÜLDÜM’

    Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırım tavsiye listesini hasmane bir adım olarak nitelendirerek “Raporu hazırlayanlar Moskova-Washington ilişkilerini bozarak kendi hükümetlerine zarar veriyorlar” diye konuştu. Putin, liste nedeniyle Rusya’nın misillemeye dönük adımlardan kaçınacağını dile getirerek, “Raporda benim de adımın yer almamasına üzüldüm” dedi. Bir Rus deyimi olan “Köpekler havlar, karavan gider” ifadesini kullanan Putin, “Rusya’nın kendi iç meselelerine odaklanması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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