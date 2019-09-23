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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.09.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

Kapıyı kapattı... 'Bunun kabul edilemez olduğunu anladığınıza eminim'

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Kapıyı kapattı... 'Bunun kabul edilemez olduğunu anladığınıza eminim'

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasında "tedbir maddesinin kaldırılması" konusundaki talebiyle ilgili "başarı şansı" görmediğini söyledi.

Barnier ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'deki görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mevcut belirsizliğe bir son vermek istiyoruz." diyen Barnier, "Yeni İngiltere hükümeti, Brexit anlaşmasında tedbir maddesini kaldırmamızı istiyor. Bunun kabul edilemez olduğunu anladığınıza eminim. Benim yetkim açık; İrlanda'da barışı, istikrarı ve tek pazarın bütünlüğünü korumak." ifadelerini kullandı.

Barnier, İngiltere hükümetinin mevcut düşüncesine göre, tedbir maddesi konusunda bir çözüme nasıl ulaşabileceğini görmenin zor olduğuna işaret ederek, "Bu çok hassas ve zor bir aşama." dedi.

Sınır sorunu sürecini değiştirme konusunda çözüm bulunamadığında topun Birleşik Krallık tarafında olduğunu vurgulayan Barnier, konunun ideolojik olmadığını aksine AB'deki tüketicilerinin güvenliği olduğuna dikkati çekti.

Barnier, "Bir örnek vermek gerekirse; bir inek ya da domuz Birleşik Krallık sınırlarından kontrolsüz olarak İrlanda'ya girdiğinde, otomatik olarak bu Almanya piyasasına da girmiş demektir. Bizim bu ineğin sağlığı konusunda kontrolümüz bulunmalı." ifadelerini kullandı.

"DÜZENLİ BİR ÇIKIŞTAN YANAYIZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere'nin AB'den çıkma kararına üzüldüklerini ancak karara saygı duyduklarını belirterek, düzenli bir çıkış istediklerini söyledi. Birleşik Krallık tarafından geçen hafta sunulan önerinin, daha öncekine göre bir adım ileri bir öneri olduğunu belirten Maas, "Biz düzenli bir çıkıştan yanayız." dedi. Maas, İrlanda'da sınırın gerekliliğine vurgu yaparak, iç piyasaların korunmasının öneminin de altını çizdi.

TEDBİR MADDESİ

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.
'Söz konusu madde, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. 

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