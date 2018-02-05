Türk aile ölü bulundu

ESSLINGEN kentinde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili polisten yapılan açıklamaya göre, aileyi ziyarete gelen yakınları zili çaldı ancak kapıyı kimse açmadı.

Bunun üzerine pencereden içeri bakan ziyaretçiler, yerde yatan yakınlarının cesetlerini görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde cihazın karbonmonoksit gazı alarmı vermesi üzerine maske takarak eve girdi.

İtfaiye ekipleri, önce pencereleri açarak evi havalandırdı. Yerde dört cesedin yattığı görüldü. Ölenlerden ikisinin 29 yaşındaki karı-kocayla, 4 yaşındaki bir erkek çocuk ile 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu açıklandı.

Polis, ölenlerin Türk ailesi olduğunu belirtti ve herhangi bir saldırı ya da intihar olayı olmadığını açıkladı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ludwigsburg kentinde ocak ayında da bir aile karbonmonoksit gazından zehirlenmişti.

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