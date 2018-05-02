‘Kapitalistler’e kazandıracak
“DÜNYANIN bütün işçileri, birleşin” sloganıyla emekçi sınıfları kapitalizme karşı ayaklanmaya çağıran Alman filozof Karl Marx, 5 Mayıs 2018’de doğumunun 200’üncü yıldönümünde memleketi Trier kentinde anılacak.
Ancak işin ‘trajik’ yanı, Trierlilerin, ünlü yurttaşları Marx’ı resmi basılı banknotlardan, kupa ve tişörtlere kadar birçok hediyelik ürünle tamamen ‘kapitalist’ emellerle anmaları olacak.
Çin, 4.40 metre büyüklüğünde, 2.3 ton ağırlığında devasa bir Karl Marx heykelini Trier kentine hediye etti. Anıt, 5 Mayıs’ta törenle açılacak.
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