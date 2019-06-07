Kapılarınızı artık drone’lar çalacak
E-ticaret devi Amazon’un yöneticilerinden Jeff Wilke, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ‘re:MARS’ adlı konferansta, birkaç ay içinde, siparişleri sürücüsüz drone’larla ulaştırmaya başlayacaklarını açıkladı.
Amazon’un geliştirdiği drone’ların elektrik enerjisiyle çalıştığı, 24 km menzili olduğu ve 2.3 kg’ye kadar ağırlık taşıyabildiği belirtiliyor. Ancak drone’ların ilk olarak nerede teslimat yapacakları bilgisi henüz paylaşılmadı.
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