‘Kapalı’ hükümet FBI’ı tehdit ediyor
ABD’de Meksika sınırına duvar krizinin yol açtığı hükümetin kısmen kapanması bu hafta başında bir ayı geride bırakırken, ülkenin en önemli güvenlik kuruluşlarından Federal Soruşturma Bürosu’nda (FBI) sorunlar baş gösterdi.
Bütçe kısıntısının ‘operasyon engeli’ çıkardığını belirten FBI’ın sendikası olarak bilinen “FBI Ajanları Birliği” (FBIAA) Başkanı Tom O’Connor terörizm ile küresel mücadelenin ve yabancı devletlerin casusluk faaliyetlerini önleme çalışmalarının aksadığını söyledi. Örneğin FBI, muhbir ve çevirmenlere ödeme ile gizli soruşturmalar için uyuşturucu madde satın alımına kaynak bulmakta zorluk yaşıyor. FBI’ın bazı şubelerinde yedek lastik, kâğıt ve DNA test setleri satın alınamadığına dair raporlar da geldi. Şu anda FBI’ın 13 bin dolayındaki özel ajanı ücret almadan çalışıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle