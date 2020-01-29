Kaos ültimatomu... 3 gün süre

Irak basınında Cumhurbaşkanlığından bir kaynağa dayandırılan habere göre, Salih, siyasi partilere, krize dönüşen başbakan seçimi için mektup gönderdi.

Mektubunda Salih, parti ve grup liderlerinin 72 saat içerisinde sokağın da rıza gösterebileceği bir adayı belirlemelerini istedi.

İsteğinin yerine getirilmemesi halinde ise Salih, inisiyatifini ve anayasal yetkisini kullanarak, hükümeti kurması için bağımsız birine teklifte bulunacak.

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi görevinden istifa etmişti.

Göstericiler, bağımsız bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR