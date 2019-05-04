'Kaos tanrısı' teğet geçecek
NASA, 10 yıl sonra Dünya’nın çok yakınından geçecek ‘Apophis’ göktaşının gelişi için hazırlıklara şimdiden başladı.
Mısır inanışına göre kaos tanrısının adının verildiği göktaşı, 30 bin km kadar yaklaşacağı Dünya’yı neredeyse teğet geçecek. Uzmanlara göre 13 Şubat 2029’da gökyüzüne bakıldığında küçük bir ışık huzmesinin iz bırakarak ilerlediği görülecek. Işık huzmesi hızlanacak ve parlaklığı artacak. O kadar hızlı hareket edecek ki, bir dakika içinde Ay’la aynı boyutta ve gökyüzündeki yıldızlar kadar parlak görünmeye başlayacak.
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