Kaos büyüyor... Sokağa indi!
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkenin güneyindeki Necef ilinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere katıldı.
Şii liderin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Sadr, Necef el-Eşref'teki Es-Sadreyn Meydanı'nda gösteri düzenleyen protestoculara katıldı." ifadesi kullanıldı.
Bugün AA muhabirine açıklama yapan bir siyasi kaynak, Sadr'ın İran'dan ülkeye dönerek Necef'e geldiğini ve olayları yakından takip etmek istediğini söylemişti.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün Başbakan Adil Abdulmehdi'ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırmıştı.
ANLAŞIN İSTİFA EDEYİM
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, erken seçim çağrısı yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a gönderdiği mektupta, "Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim." ifadesini kullandı.
Abdulmehdi, kendisine dün erken seçim çağrısı yapan Sadr'a açık mektup gönderdi. Söz konusu mektup, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından da kamuoyuna duyuruldu. Irak Başbakanı Abdulmehdi mektubunda, Sadr'ın çağrısına "Erken seçime gitmek için önce Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Başbakanın Meclisin feshedilmesi yönündeki talebini kabul etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının daha sonra 60 gün içerisinde gerçekleşmesi gereken erken seçim kararı alması lazım." karşılığını verdi.
Erken seçim için Anayasanın 64'üncü maddesini de hatırlatan Abdulmehdi, 329 sandalyeli Meclisin üçte birinin (110 milletvekili) Meclisin feshedilmesi için Meclis Başkanlık Divanına talepte bulunması gerektiğini hatırlattı. Abdulmehdi, bunun gerçekleşmesinin ardından hükümetin istifa edeceğini ve erken seçim yolunun açılabileceğini vurguladı.
SADR'A "AMİRİ İLE ANLAŞIN VE HÜKÜMETİ KURUN" ÇAĞRISI
Abdulmehdi, mektubundan şunları kaydetti: "Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim. Siyasi grupların da gerekli oylama için görevini yerine getireceğine inanıyorum."
ERKEN SEÇİMİN ZORLUKLARI VE "MEÇHULE SÜRÜKLER" UYARISI
Erken seçim kararı alınsa bile bunun yapılıp yapılmayacağı ya da ne zaman yapılacağının belirsizlik içerdiğini savunan Abdulmehdi, erken seçimin zorluklarına vurgu yaptı. Abdulmehdi, "Erken seçim, bizi büyük meçhulle karşı karşıya bırakabilir." değerlendirmesinde bulundu.
MECLİS BAŞKANI, BAŞBAKANI MECLİSE ÇAĞIRDI
Mektubun açıklanmasının ardından Meclis Başkanı Muhmmed el-Halbusi, Başbakan Abdulmehdi'ye erken seçim kararı için meclise gelmesi çağrısı yaptı.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün Başbakan Abdulmehdi'ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırmıştı.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.
BM'DEN SON RAKAM
Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Irak'taki gösterilere ilişkin soruları cevapladı.
Sözcü Colville, ülkede gösterilerin tekrar başladığı 25 Ekim'den bugüne kadar, Irak'taki OHCHR bürosunun geçici rakamlarına göre en az 72 kişinin öldüğünü belirtti.
Bu rakama Kerbela kentinde hayatını kaybedenlerin de dahil olduğunu aktaran Colville, "Kerbela hakkında çok rahatsız edici haberler aldık aldık." dedi. Colville, bölgede OHCHR çalışanlarının görgü tanıklarıyla iletişim halinde olduğunu vurguladı.
Sözcü Colville ayrıca, Irak'ta gösterilerin patlak verdiği 1 Ekim'den bu yana toplam 229 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu rakamın daha yüksek olabileceğini söyledi.
Sözcü, göstericilerin ölümünde en önemli neden olarak güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmasını gösterdi.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyesi Ali Beyatlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerbela'daki aktivist ve hükümete bağlı olmayan taraflardan gelen bilgilere göre, pazartesi akşamı gösterilerde 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi de yaralandı." bilgisini paylaşmıştı.
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