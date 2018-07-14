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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.07.2018 - 19:29, Son Güncelleme:

Kaos büyüyor: Parti binası basıldı, sınır kapısı kapatıldı

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Kaos büyüyor: Parti binası basıldı, sınır kapısı kapatıldı

Irak'ın Basra kentinde yüzlerce kişi, Kuveyt sınırındaki Sefvan Sınır Kapısı'nda giriş-çıkışların yapılmasına engel oldu, Olaylar sebebiyle, sınır kapısı kapatıldı. Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı ve Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı. Sadr hareketi de Basra'ya heyet yolladı. Türk Dışişlerinden ise Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapıldı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yüzlerce kişinin, Kuveyt sınırındaki Sefvan Sınır Kapısı önünde gösteri yaparak giriş-çıkışlara engel olduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Basra Emniyet Teşkilatında görevli Yüzbaşı Ali Kazım, yüzlerce kişinin Sefvan Sınır Kapısı'nın girişini kapattığını ve giriş-çıkışlara engel olduğunu söyledi. Kazım, sınır kapısı yönetiminin, gösteriler son buluncaya kadar kapıyı kapatma kararı aldığını kaydetti.

Kazım, öfkeli göstericilerin ayrıca kent halkına istihdam sağlanması talebiyle Basra'nın doğusundaki Mecnun petrol kuyusunu da ablukaya aldığını aktardı.

PARTİ BİNASI BASILDI

Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil ilinin merkezi Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.
Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı, Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı.

Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti.
Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti.
Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

SADR HEYET YOLLADI

Irak'ta, Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr hareketinden bir heyetin, gösterilerin devam ettiği Basra kentinden temsilcilerle bir araya geldiği belirtildi.

Sadr hareketi yetkililerinden Ziya eş-Şevki'nin başkanlık ettiği heyet, Basra'da patlak veren krizle ilgili olarak çoğunluğu aşiret liderlerinden oluşan göstericilerin temsilcileriyle görüştü.

Şevki, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, göstericilerin talepleriyle ilgili bilgi aldıklarını ve bunları Sadr'a ileteceklerini söyledi.

Ziya eş-Şevki, Mukteda es-Sadr'ın, konuyla ilgili olarak yakın zamanda kamu menfaatine olacak kararlar alacağını kaydetti.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Türk vatandaşlarına, ülkenin bazı vilayetlerinde halkın olumsuz yaşam koşullarını kınamak amacıyla başlattığı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgelerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Irak'ın Basra vilayetinde halkın olumsuz yaşam koşullarını kınamak amacıyla başlattığı ve Meysan, Dikar, Necef, Kerbela ile Bağdat vilayetlerine de yayılan protesto gösterilerinin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Anılan vilayetlerde bulunan vatandaşlarımızın, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimizce güvenlik durumu hakkında yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine "00 964 790 190 94 06" ve "00 964 771 233 90 23" ile Konsolosluk Çağrı Merkezine "00 90 312 292 29 29" numaralı telefonlardan başvurulabileceği belirtildi.

NELER YAŞANDI?

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler daha sonra Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentindeki dünkü gösterilerde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip. 

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.

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Komşuda gösteriler yayılıyor... Başbakanın kaldığı otele girmeye çalıştılar
 

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