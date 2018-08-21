Kanyonda dehşet
İtalya’nın güneybatısındaki Calabria bölgesinde şiddetli yağış, turistlerin gezinti yaptığı bir kanyonda sele yol açtı. Derede suların aniden yükselmesiyle en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Bölgede onlarca kişinin bulunduğunu tahmin eden yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.
İTALYA’nın Calabria bölgesinde sağanak yağış felakete yol açtı. Yürüyüş alanlarıyla turistlerin uğrak noktalarından olan Pollino Milli Parkı’nda, bir kilometre derinliğindeki bir kanyonda bulunan Raganello deresinde suların bir anda yükselmesiyle sekiz kişi hayatını kaybetti. Ulusal Sivil Savunma Departmanı, kurtarılan 23 kişiden altısının yaralı olduğunu duyurdu.
ÇOĞU İTALYAN YERLİ TURİST
Bölgeye giren herkesin resmi rehberleri bulunmaması sebebiyle, ilk aşamada kaç kişiye ulaşılamadığı tespit edilemedi. Bölgede iki grup halinde en az 36 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe duyuyor. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlikleri henüz netleşmedi. Bölgeyi ziyaret edenlerin büyük oranda yerli turist olduğu biliniyor.
EKİPLER YAMAÇTAN İNDİ
En yakın yerleşim yeri olan Civita kasabından facia bölgesine dağ kurtarma timleri gönderildi. Arama-kurtarma ekipleri, uzun iplerle dağ yamacından kanyona indi. Bölgede en dar nokta birkaç metre genişliğinde ve 400 ila 700 metre yüksekliğinde kayalıklar uzanıyor. Ağır yaralılardan biri, Cosenza kentindeki bir hastaneye ambulans helikopterle götürüldü. Kurtarılanlar arasında iki çocuk da bulunuyor.
İtalya, son günlerde felaketlerle sarsıldı. Geçen hafta Cenova kentinde bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.
SU ÇIĞI GİBİYDİ
İTALYAN Corriere della Sera gazetesi, henüz ulaşılamayan beş kisi arasında bir rehberin bulunduğunu yazdı. Hollandalı bir turist, “Su çığı bir anda geldi. Bir şey yapacak zaman bulamadım. Ben şanslıydım ve kurtuldum” dedi.
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