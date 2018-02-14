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    Kanserli hücrenin nefesini kesecek

    DIŞ HABERLER
    14.02.2018 - 01:07 | Son Güncelleme:

    ABD’deki Arizona Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada kanser tümörlerini yok edecek yeni bir yöntem geliştirildi.

    Henüz insanlar üzerinde test edilmeyen yöntem Bama türü mikro domuzlar üzerinde herhangi bir yan etki oluşturmadı. Bir toplu iğneye 20 milyon adet sığacak kadar küçük olan nanorobotlar, damarlarda kolaylıkla dolaşıyor. Nanorobotlar, kanserli hücreleri besleyen damarlarda sıklıkla rastlanan nükleolin adlı kimyasalla karşılaştığı anda söz konusu damarları tıkayarak tümöre kan akışını durduruyor. Kan akışının kesilmesiyle oksijen ve enerji bulamayan kanserli hücreler yok oluyor. Arizona Üniversitesi Biyokimya Profesörü Hao Yan, “Bu teknolojinin hayata geçirilmesine çok yakınız” diyerek projeden ümitli olduğunu ifade etti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , kanser , hücre
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