Kanseri önceden yakalayan biyopsi
ABD’nin New York kentindeki konferansta, 10 farklı kanser türünün kan testi yoluyla erken teşhis edilmesi yolunda önemli yol alındığı açıklandı.
İngiliz basınına göre ‘likid biyopsi’ adı verilen ve kanda dolaşan kanserli hücrelere ait DNA parçacıklarını tespit etmeye odaklanan yöntem, en iyi sonucu yumurtalık ve pankreas kanserlerinde verdi ve yüzde 80 ile 90’a varan bir başarı gösterdi. Araştırmacılar, diğer kanser türleri için de bu yöntemin evrensel bir tanı aracı olmasını umduklarını belirtiyor. Araştırmayı kaleme alan ABD’deki Cleveland Kliniği’nin Taussig Kanser Enstitüsü’nden Doktor Eric Klein, bu gelişmenin kanser araştırmalarında çığır açma potansiyeli olduğunu söyleyerek, “Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz” dedi. Toplam 1600 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılanlardan 749’una o ana kadar kanser tanısı konulmamıştı. 878 kişiye ise henüz tanı konulmuştu.
5’TE 4 TESPİT
Test, karaciğer ya da pankreas kanseri olan her 5 kişiden 4’ünü tespit etti. Lemfoma ve myeloma gibi kan kanseri türlerinde isabet oranları yüzde 77 ile yüzde 73 olarak gerçekleşti. Likit biyopsi, mide, rahim ve prostat kanserinin erken evrelerini tespit etmede nispeten daha az başarı sağladı. Araştırmacılar kan yoluyla tanının, ileriyle doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söylerken klinik araştırmaların gerekliliğine de dikkat çekiyor. Bilim insanları, araştırmalarına dair detayları Chicago’da yapılacak Amerikan Klinik Onkolojisi Derneği’nin konferansında açıklamaya hazırlanıyor. Testin, 5 ile 10 yıl içinde kanser hastası olmayan kişilere yönelik kullanılmaya başlanması öngörülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle