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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DIŞ HABERLER SERVİSİ
01.06.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Kanseri önceden yakalayan biyopsi

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Kanseri önceden yakalayan biyopsi

ABD’nin New York kentindeki konferansta, 10 farklı kanser türünün kan testi yoluyla erken teşhis edilmesi yolunda önemli yol alındığı açıklandı.

İngiliz basınına göre ‘likid biyopsi’ adı verilen ve kanda dolaşan kanserli hücrelere ait DNA parçacıklarını tespit etmeye odaklanan yöntem, en iyi sonucu yumurtalık ve pankreas kanserlerinde verdi ve yüzde 80 ile 90’a varan bir başarı gösterdi. Araştırmacılar, diğer kanser türleri için de bu yöntemin evrensel bir tanı aracı olmasını umduklarını belirtiyor. Araştırmayı kaleme alan ABD’deki Cleveland Kliniği’nin Taussig Kanser Enstitüsü’nden Doktor Eric Klein, bu gelişmenin kanser araştırmalarında çığır açma potansiyeli olduğunu söyleyerek, “Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz” dedi. Toplam 1600 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılanlardan 749’una o ana kadar kanser tanısı konulmamıştı. 878 kişiye ise henüz tanı konulmuştu.

5’TE 4 TESPİT

Test, karaciğer ya da pankreas kanseri olan her 5 kişiden 4’ünü tespit etti. Lemfoma ve myeloma gibi kan kanseri türlerinde isabet oranları yüzde 77 ile yüzde 73 olarak gerçekleşti. Likit biyopsi, mide, rahim ve prostat kanserinin erken evrelerini tespit etmede nispeten daha az başarı sağladı. Araştırmacılar kan yoluyla tanının, ileriyle doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söylerken klinik araştırmaların gerekliliğine de dikkat çekiyor. Bilim insanları, araştırmalarına dair detayları Chicago’da yapılacak Amerikan Klinik Onkolojisi Derneği’nin konferansında açıklamaya hazırlanıyor. Testin, 5 ile 10 yıl içinde kanser hastası olmayan kişilere yönelik kullanılmaya başlanması öngörülüyor.

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