Kansere tel teşhis
ABD’li uzmanlar, kanserin erken teşhisine yönelik yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde damardan girilerek şüpheli bölgeye yönlendirilen özel tasarlanmış ince bir manyetik tel, kanseri en erken safhasında belirleyebiliyor.
Kanserin erken teşhisine yönelik önemli bir adım olarak görülen yeni yöntem, ABD’nin Stanford Üniversitesi uzmanlarınca geliştirildi.
Yöntemi geliştirme nedenlerini, ekibin başkanı Prof. Sam Gambhir, “Kandaki tümör hücrelerinin sayısı o kadar az ki, geleneksel olarak alınan bir numunede muhtemelen tek bir tümör hücresi bulamazsınız” sözleriyle anlattı.
Ve ekibin geliştirdiği, damardan girilen özel manyetik bir telle yapılan taramada, geleneksel kan testlerine oranla 500 ila 5 bin kat daha fazla tümör hücresi tespit edilebileceği belirlendi.
Prof. Gambhir ve çalışma arkadaşları, bu yeni cihazı insanlar üzerinde denemek için henüz ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) izin almadı.
Bununla beraber araştırma “Nature Biomedical Engineering” dergisinde yayımlandı.
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