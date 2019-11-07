Kansere panzehir
SABAHLARI bir bardak kahve içmenin karaciğer kanseri ihtimalini yüzde 50 oranında azalttığı ortaya konuldu.
Belfast Queen Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, kahve çekirdekleri içinde yer alan ‘poliphenol’ maddesinin kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği belirtildi. Araştırmacı Una McMenamin, “Araştırmamız, kahve içmenin faydaları bulunduğu için tavsiye edebileceğimizi söylüyor. Buna karşın kahve içmek, sigarayı bırakmak, kilo kaybetmek ya da alkolü kesmek kadar korumacı bir önlem değil” dedi. Glascow’da düzenlenen toplantıda tanıtılan araştırmada, yaşlı, üniversite eğitimli ve erkek kişilerde kahve içme alışkanlığının daha çok görüldüğü ifade edildi. Kahve içen 365 bin kişi ile kahve içmeyen 100 bin kişinin sağlık durumlarının karşılaştırıldığı araştırmada, sigara, alkol ve obezite gibi faktörler kapsama alınmadı.
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