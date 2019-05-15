Kanser eden tarım ilacına rekor ceza
ABD mahkemesi, kansere yakalanan çiftçilerin tarım şirketini dava etmesinin ardından şirkete rekor tazminat cezası verdi.
ABD’de endüstriyel tarım şirketi Monsanto Co, yaban otlarının temizlenmesinde kullandığı ürününün kansere yol açması nedeniyle bir çifte toplamda 2 milyar 55 milyon dolar tazminat ödeyecek. Oakland’daki eyalet mahkemesinin jürisi Roundup Ready adlı ürünün, Alva ve Alberta Pilliod çiftinin lenfomaya yakalanmasına neden olduğuna karar verdi.
9 YILLIK MÜCADELE
Alberta Pilliod, eşiyle 9 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirterek, “Hayatımız sonsuza dek değişti. Daha önce yapabildiklerimizi yapamıyoruz” dedi. Çiftin avukatı, tazminatın 2 milyar dolarlık kısmının temyizde düşürülebileceğini ama uzun soluklu bir yargı mücadelesine hazır olduklarını söyledi.
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