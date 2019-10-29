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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
29.10.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Kanlı geceye ilişkin açıklama yapan Kerbela polisi: Sadece 1 ölü var, o da cinayet

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Kanlı geceye ilişkin açıklama yapan Kerbela polisi: Sadece 1 ölü var, o da cinayet

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde gece saatlerinde meydana gelen protesto gösterileriyle ilgili çelişkili açıklamalar geldi. Kent polisi 20 kişinin öldüğü belirtilen haberleri yalanlarken, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise 18 kişinin öldüğünü iddia etti.

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  • Irakta protestolar sürüyor
  • Irakta protestolar sürüyor
  • Irakta protestolar sürüyor
  • Irakta protestolar sürüyor
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Irak’ın başkenti başta olmak üzere güney illerinde de devam eden gösterilerin 4. gününde Kerbela kentinde gece saatlerinde meydana gelen olaylarda 20 protestocunun öldüğüne dair çıkan haberleri yalanlayan Kerbela Polis Komutanlığı, dünkü olaylarda ne güvenlik güçleri ne de göstericilerden kimsenin ölmediğini kaydetti.

Kentte sadece 1 kişinin cinayet sonucu gösteri bölgesinden uzak bir yerde hayatını kaybettiğini ileri süren Kerbela polisi, ölenlerle ilgili basında söz edilen rakamların yalan olduğunu ve gerçekleri öğrenmek isteyen herkesin Hüseyini Hastanesindeki Adli Tıp birimine başvurabileceğini duyurdu.

Basındaki haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Basına düşen görüntüler gerçek değil bunun amacı halkı galeyana getirmektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada Kerbela Polis Komutanlığı, söz konusu yalan haberleri yayınlayan basın kuruluşlarını dava etmekle tehdit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı ise sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerden gelen bilgilere göre dünkü olaylarda 18 kişinin öldüğünü ve 800’den fazla kişinin de yaralandığını iddia etti.

Şii nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Kerbela kentinde gece valilik binası önünde toplanan protestocuları dağıtmak için rastgele ateş açan güvenlik güçlerinin 20 kişinin ölümüne neden olduğu haberi Irak basınında yer almıştı.

Aktivistler güvenlik güçlerinin ateş açma anını ve hastanelerdeki cenazelerin görüntülerini paylaşmışlardı.

Kerbela'da kanlı gece
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Kerbelada kanlı gece: 18 ölü, 800den fazla yaralı
Kerbela'da kanlı gece: 18 ölü, 800'den fazla yaralı
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