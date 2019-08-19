Kanarya Adaları'ndaki orman yangını söndürülemiyor
İspanya’ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya’da cumartesi çıkan yangın hala söndürülemedi. Günlerdir süren yangında 4 bin hektarlık alan kül oldu, 8 bin kişi de tahliye edildi.
İspanya’ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya’da Cumartesi günü başlayan yangın hala söndürülemiyor.
Yangın nedeniyle 8 bin kişi tahliye edilirken, 4 bin hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.
Cumartesi gününden bu yana yangına çok sayıda helikopter ve uçakla havadan müdahale edildi.
700 kişilik bir ekibin de karadan ayrıca müdahale ettiği belirtildi.
Kanarya Adaları Devlet Başkanı Ángel Víctor Torres de tüm çabalara karşın yangının kontrol altına alınamadığını ve 3 gün daha devam edebileceğini ifade etti.
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