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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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cnnturk.com - Fotoğraf: AFP
19.08.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Kanarya Adaları'ndaki orman yangını söndürülemiyor

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Kanarya Adaları'ndaki orman yangını söndürülemiyor

İspanya’ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya’da cumartesi çıkan yangın hala söndürülemedi. Günlerdir süren yangında 4 bin hektarlık alan kül oldu, 8 bin kişi de tahliye edildi.

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  • Kanarya Adalarındaki orman yangını söndürülemiyor
  • Kanarya Adalarındaki orman yangını söndürülemiyor
  • Kanarya Adalarındaki orman yangını söndürülemiyor
  • Kanarya Adalarındaki orman yangını söndürülemiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İspanya’ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya’da Cumartesi günü başlayan yangın hala söndürülemiyor.

Yangın nedeniyle 8 bin kişi tahliye edilirken, 4 bin hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.

Cumartesi gününden bu yana yangına çok sayıda helikopter ve uçakla havadan müdahale edildi.

700 kişilik bir ekibin de karadan ayrıca müdahale ettiği belirtildi.

Kanarya Adaları Devlet Başkanı Ángel Víctor Torres de tüm çabalara karşın yangının kontrol altına alınamadığını ve 3 gün daha devam edebileceğini ifade etti.

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