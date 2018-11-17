Kanada'yı sarsan taciz olayı!
Kanada'yı sarsan olay polisin eline geçen video görüntüleriyle ortaya çıktı. Özel bir katolik erkek öğrenci okulunda, 2 çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 8 öğrenci okuldan atıldı. Cinsel istismar iddiası ise ülke gündemine oturdu.
İngiliz ve Kanada basınında yer alan habere göre olayla ilgili iki video yayıldı. Videoların birinde; tuvalette bir grup öğrenci bir başka öğrenciye fırçayla cinsel saldırı gerçekleştirdi.
Diğer olayda ise bu kez farklı bir öğrencinin üstü soyularak içi su dolu lavaboda tokatlanmak suretiyle dövüldüğü iddia edildi. Cinsel istismarla ilgili videonun 12 Kasım'da ortaya çıktığı fakat polise iki gün sonra ihbar edildiği bildirildi.
Videoları incelemeye alan Toronto polisi, olaya karışan zanlıların çocuk pornosu suçuyla yargılanacağını açıkladı.
'8 ÖĞRENCİNİN OKULLA İLİŞKİSİ KESİLDİ'
Öte yandan okul yönetimi olaya karışan saldırganların okulla ilişkisinin kesildiğini ifade etti.
Okul yönetimi olayla ilgili olarak öğrenci velileri ve futbol takımı antrenörüyle bir araya geldi. Görüşmede çocuklar ligi spor müsabakalarının askıya alınması kararı çıktı.
Okul yönetimi bu tür olaylara karşı sıfır toleranslı olduğunu söyledi. Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade eden yönetim, diğer öğrencilerden özür diledi ve daha çok çaba gösterip en iyi şekilde eğitim alınması için efor sarf edecekleri yönünde açıklamalarda bulundu.
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