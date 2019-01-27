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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.01.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden alındı

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Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden alındı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum’u görevden aldığını duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Justin Trudeau, şu görüşlere yer verdi:

“Dün gece John McCallum’un aradım ve Kanada’nın Çin Büyükelçisi olarak istifa etmesini istedim ve kendisi de bu isteğimi kabul etti. John McCallum, neredeyse yirmi yıldır, Kanadalılara şerefli ve farklı bir şekilde hizmet etti. Yıllarca Milli Savunma Bakanı, Gaziler Bakanı ve son olarak da Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olmak üzere pek çok görevde bulundu. Yaklaşık 40 bin Suriyeli mülteciyi Kanada’ya getirmede Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olarak çalışmaları Kanadalılara ilham kaynağı ve dünyaya örnek oldu. Ona ve ailesine geçen yıllar boyunca verdiği hizmet için teşekkür ediyorum. Pekin'deki Kanada Elçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Jim Nickel, Kanada’yı Çin Maslahatgüzarı olarak temsil edecek.”

AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun davası hakkında basına yaptığı açıklamalarla, muhalefet partilerinin boy hedefi haline gelmişti. Yaptığı açıklamalarda, Kanada’nın Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesini iptal etmesi gerektiğini savunan McCallum, Vancou’nun kendini savunma konusunda elinde güçlü deliller olduğunu söylemişti.

Açıklamalarının diplomatik teamüllere uygun olmaması, devam eden ve duruşması yapılacak bir dava konusunda konuşması gibi nedenlerle eleştirilere maruz kalan McCallum, daha sonra ‘’yanlış konuştuğunu’’ ifade ederek özür dilemişti.

İADE DURUŞMASI 6 ŞUBAT’TA

Öte yandan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesi davasında duruşması da, 6 Şubat günü Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak. Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Mıng'ın şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

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