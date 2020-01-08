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Haber Giriş: 08.01.2020 - 16:25,
Kanada'nın başkentinde silah sesleri
Kanada'nın başkenti Ottava'da silahlı saldırı olduğu bildirildi.
Ottava sağlık görevlileri olay yerinden 3 kişinin hastaneye getirildiğini ve ağır yaralı olduklarını bildirdi.
Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020
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