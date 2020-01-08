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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler
Haber Giriş: 08.01.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Kanada'nın başkentinde silah sesleri

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Kanada'nın başkentinde silah sesleri

Kanada'nın başkenti Ottava'da silahlı saldırı olduğu bildirildi.

Ottava sağlık görevlileri olay yerinden 3 kişinin hastaneye getirildiğini ve ağır yaralı olduklarını bildirdi.

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