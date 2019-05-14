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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.05.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Kanadalı siyasetçi Müslüman iş adamına tazminat ödeyecek

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Kanadalı siyasetçi Müslüman iş adamına tazminat ödeyecek

Kanada'nın Mississauga kentinde, Müslüman bir iş adamını "ekonomik terörist" olmakla suçlayan siyasetçi Johnston, 2,5 milyon Kanada doları tazminat ödeyecek.

Kanada'nın Mississauga kentinde 2017'de Belediye Başkan adayı olan Kevin Johnston, seçim kampanyası süresince hazırladığı birçok video ve bir radyo programında, Paramount Fine Foods isimli helal lokantalar zincirinin sahibi Mohamad Fakih aleyhinde İslamofobik yorumlarda bulundu.

Fakih'in, kendisi hakkındaki suçlamaları mahkemeye taşıması üzerine açılan davada, Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme kararında, "Johnston özünde korkunç davranışla Kanada toplumu olarak saygınlığımızdan daha azını hak etmeyen değerli bir üyesine büyük bir haksızlık etti. Johnston'ın söylemleri, bu ülkenin kendilerine verdiği özgürlüklerin kötüye kullanılmasını ve en kötüsü de insanları yalnızca dinleri nedeniyle hedef alan nefret dolu bir konuşma örneğini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Johnston'ın, 2,5 milyon Kanada doları (11,3 milyon Türk lirası) tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Johnston'a, Fakih'in evine veya ailesine 100 metreden fazla yaklaşma, Fakih ile iletişim kurma ve Fakih hakkında yazılı veya görsel materyal yayınlama yasağı getirdi.

"UMARIM HERKES BENDEN DERS ALIR"

Johnston'ın Fakih hakkında hazırladığı nefret söylemi içeren videoları yayınlayan internet sitesinin sahibi Ranendra Banerjee de yaptıkları nedeniyle özür diledi.

Banerjee, konuya ilişkin yayınladığı videoda, "Fakih'e dini veya etnik kökeni yüzünden saldırmanın yanlış olduğunu öğrendim. Kanada'da böyle bir nefrete yer yok. Umarım bu özrü görenler veya okuyan herkes benim hatamdan ders alır." dedi.

"KARAR NET BİR MESAJ VERİYOR"

Kararın ardından açıklama yapan Fakih de kararın Johnston'ın davranışlarının yanlış olduğu konusunda "net bir mesaj" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu karar, çevrim içi nefret dağıtanların bedel ödemek zorunda kalacağını göstermek için önemli bir adımdır. Bu önemlidir çünkü biri sizi yanlış şekilde yalnızca Müslüman olduğunuz için 'terörist' olarak adlandırdığında bunun adı İslamofobidir. Bunu kendim için değil çocuklarımın zorba ve nefret dolu insanların doğru yolda olmadığını ve Kanada'nın bizi koruyacağını bilmesi için yaptım. Bu karar buraya ait olma duygumu pekiştirdi. Mahkemelerin hedef olduğum ve yalnız hissettiğim bir zamanda yanımda olacağını bilmek bana büyük güven veriyor."

Mississauga Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olan Kevin Johnston, Fakih ve Müslümanlar aleyhinde hazırladığı altı farklı videoyu sosyal medya platformlarında paylaşmış, bir internet sitesi ve radyo kanalında da açıklamalarda bulunmuştu. Kanada İstatistik Kurumu da 2017'yi, "Müslümanlar başta olmak üzere Yahudiler ve siyahiler aleyhine tüm zamanların en fazla nefret suçlarının işlendiği yıl" olarak göstermişti.

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