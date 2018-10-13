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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.10.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Kanada’dan Filistinlilere 62,5 milyon dolar yardım

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Kanada’dan Filistinlilere 62,5 milyon dolar yardım

Kanada, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ürdün’deki Filistinlilere 62,5 milyon dolarlık yardım yapacak.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilerin yoksulluk, işsizlik ve gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu amaçla ülkesinin Filistinlilerin insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olarak bölgedeki istikrarı desteklediğini dile getiren Bibeau, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Filistinli mülteciler için iki yıl boyunca 50 milyon dolar destek vereceklerini, ayrıca Right to Play International (Uluslararası Oyun Hakkı) organizasyonu kanalıyla da Filistinli çocuklar için 12,5 milyon dolar yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Bakan Bibeau, açıklanan 50 milyon dolarlık paketin 40 milyon dolarlık kısmının Batı Şeria ve Gazze’deki milyonlarca Filistinli mültecinin, özellikle de kadın ve çocukların temel eğitim, sağlık ve geçim ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunacağını, 10 milyon dolarlık kısmıyla da UNRWA'nın bölgesel kriz için Acil Durum Uygulaması aracılığıyla Suriye ve Lübnan'daki 460 binden fazla Filistinliye acil hayat kurtarıcı yardım sunacağını ifade etti.

Bakan Marie-Claude Bibeau, “Kanada’nın yeni finansmanı, milyonlarca Filistinli mültecinin hayatlarını iyileştirme ve insan onurunu korumaya katkıda bulunacak. Bu destek yüz binlerce çocuğun okula gönderilmesine, öğretmenlerin eğitilmesine ve sağlık kliniklerinin desteklenmesine yardımcı olacaktır. UNRWA'ya verilen bu yeni fonlara acilen ihtiyaç duyulmaktadır ve bu, bölgedeki ihtiyaçlar arttıkça, ajansa bazı öngörülebilirlik getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Kanada’nın UNRWA aracılığıyla Filistinliler için 2016’dan bu yana sağladığı yardım son açıklanan rakamlarla 172,5 milyon dolara ulaştı.

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