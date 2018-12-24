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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.12.2018 - 08:45, Son Güncelleme:

Kanada'da Türk pizzacıdan evsizlere yardım

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Kanada'da Türk pizzacıdan evsizlere yardım

Kanada'nın Toronto kentinde odun ateşinde pişirdiği pizzalarla ünlenen Zeynel Arı, sokaklarda ve barınma merkezlerinde yaşayan evsizlere pizza ve kışlık giyecek dağıttı.

Kanada'nın Toronto kentinde odun ateşinde pişirdiği pizzalarla ünlenen Zeynel Arı, geleneksel hale getirdiği yardım etkinliğinde, sokaklarda ve barınma evlerinde yaşayan yardıma muhtaç insanların hem karnını doyurdu hem de kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Zeynel Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evsizler ve muhtaçlara pizza dağıtmaya 2 yıl önce başladığını dile getirdi. Personeliyle sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 150 kişilik pizza hazırladıklarını belirten Arı, Toronto sokaklarında çok sayıda evsiz ve muhtaç insan yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanlara yardım etmek, zaten bizim Anadolu kültüründe olan bir şey. Düşeni kaldırmak, elinden tutmak, yardım etmek, var olan bir kültür. Biz de bunu burada yaşatmaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Buna iki yıl önce başladık. Her cumartesi pişirdiğimiz pizzaları, evsiz ve muhtaçların yoğun olduğu veya yaşadığı yerlere götürüp dağıtıyoruz. Elimden geldiğince de buna devam edeceğim."

Aralarında Madonna'nın da bulunduğu birçok ünlünün Toronto'ya geldiğinde tercih ettiği pizzacı Zeynel Arı, geçen yıl da tatil için gittiği memleketi Tunceli'de 70 yetim ve öksüz çocuğa pizza dağıtmıştı.

Zeynel Arı'nın müşterileri arasında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eski Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, belediye başkanları, milletvekilleri ve sanatçılar bulunuyor.

 

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