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    Kanada'da helikopter düştü: 3 ölü

    MONTREAL (AA)
    02.02.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    Kanada'nın Quebec eyaletinde düşen bir helikopterde bulunan 3 kişi öldü.

    Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier’in yaptığı açıklamaya göre olay, Montreal'in yaklaşık 110 kilometre kuzeydoğusundaki Drummondville'de meydana geldi. 

    Sözcü Fournier olayda, helikopter pilotu Jean-Claude Mailhot ile kızı Jeannie Mailhot ve Nathalie Desrosiers'in hayatını kaybettiğini belirtti. 

    Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier, Robinson 44 tipi 4 kişilik helikopterin özel bir şirkete ait olduğunu söyledi. 

    Polis yetkilileri helikopterin düşmesine neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. 

    Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: Kanada , Quebec , Hugo Fournier
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