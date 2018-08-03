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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.08.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Kanada'da hastaya akıl almaz teklif! Ses kaydı çıktı

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Kanada'da hastaya akıl almaz teklif! Ses kaydı çıktı

Kanada’da kronik beyin hastalığı olan bir hastaya tedavi gördüğü hastane tarafından "bakım giderleri yüksek olduğu" gerekçesiyle ötanazi baskısı yapıldığı ortaya çıktı.

Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Sağlık Bilimleri Merkezi'nde iki yıldan fazla bir süre ileri derecede serebellar ataksi teşhisi ile tedavi gören 42 yaşındaki Roger Foley, hastanedeki iki sağlık görevlisi tarafından ötanaziyi kabul etmesi için kendisiyle yapılan konuşmalardan birinin ses kaydını alıp, ülkenin ulusal televizyonu CTV'ye verdi. Ses kaydında Foley'e "Hayatını bitirmek istersen yardım alabilirsin" gibi teklifler getirildiği duyuldu.

Hastanenin kendisini zorla taburcu etme girişimlerini 2017 eylül ayından beri sürdürdüğünü anlatan Foley, bunun ötanazi baskısı boyutuna vardığını ifade etti. Foley, günlük bakım ücretinin 1500 Kanada Doları (yaklaşık 5 bin 850 lira) olduğunun kendisine söylendiğini belirtti. Hastaneden zorla çıkarılmak istenmesinin yasalara aykırı olduğunu, hasta haklarının ihlal edildiğini vurgulayan Foley, “Kanada'da ötanazi olaylarında acı çeken kişilere verilmeyen gerekli özenin ve gerçeklerin bilinmesini istiyorum. Acımı dindirmek için ihtiyacım olan yardımı almayı, kalan ömrümü haysiyetle yaşamayı ama mümkün olduğunca bağımsız yaşamayı istiyorum.” dedi.

Öte yandan Foley, avukatı Ken Berger aracılığıyla hastane, eyalet hükümeti ve federal hükümet aleyhine dava açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan avukatı Berger, müvekkilinin “çok trajik ve rahatsız edici bir durumda” olduğunu belirterek, "Burada, toplumun yardımına ve ilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Müvekkilime ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak yerine ötanaziye ilgi duyup duymadığını sormak çok acı” diye konuştu.
Berger ayrıca, Federal Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould’a bir mektup göndererek, ötanazinin durdurulmasını talep etti.

 

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