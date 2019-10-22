Kanada’da başa baş yarış
Kanada dün federal parlamentonun yeni üyeleri ve ülkenin başbakanını belirleyecek olan genel seçimler için sandık başına gitti.
Seçimler, 2015’te seçilen Başbakan Justin Trudeau’nun geçtiğimiz ay patlak veren ‘black face’ (siyahi yüz) skandalı ve SNC-Lavalin şirketinin yolsuzluk faaliyetlerinin gölgesinde geçti. Trudeau, söz konusu şirkete yönelik soruşturmayı engellemeye çalışmakla itham ediliyordu. Seçim öncesinde iktidardaki Liberal Parti ve Andrew Scheer’in Muhafazakâr Partisi, anketlerde başa baş gidiyordu.
Trudeau’nun Liberaller Partisi’nin çoğunluğu kaybetmesine kesin gözüyle bakılırken, dünkü yarış ülkenin en çekişmeli seçimlerinden biri olarak tarihe geçti. ‘Tasarruf tedbirleri’ başbakanlık yarışında Scheer’in en etkili kartı olarak öne çıktı. Trudeau ise bugüne kadar mülteci krizi yönetimi, esrarın yasallaşması ve küresel ısınma yönünde attığı adımları dile getirerek oy istedi.
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