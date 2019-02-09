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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraflar: Reuters
09.02.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Kanada'da 6 Müslüman'ı öldüren saldırgana ömür boyu hapis cezası

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Kanada'da 6 Müslüman'ı öldüren saldırgana ömür boyu hapis cezası

Kanada'nın Quebec kentinde 2017'de silahlı saldırı düzenlediği camide ibadet eden 6 kişiyi katleden Alexandre Bissonnette'e ömür boyu hapis cezası verildi.

Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, mahkemede Hakim François Huot'un karşısına çıktı.

Hakim Huot, 29 yaşındaki saldırganın, eylemiyle toplumun dokusunu bozduğunu ve işlediği suçun, şehir, eyalet ve ülke tarihinde kanla anılacağını söyledi.

Duruşmada, 6'sı birinci derece cinayet olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan ömür boyu hapse mahkum edilen Bissonnette'in 40 yıldan önce şartlı tahliye talebinde bulunmamasına ve ömür boyu hiçbir ateşli silaha dokunmamasına hükmedildi.

67 YAŞINDA ŞARTLI TAHLİYE TALEP EDEBİLECEK

Saldırı günü 27 yaşında olan Bissonnette, 67 yaşına geldiğinde Tahliye Kuruluna başvuru hakkı elde edebilecek.

Savcı, saldırgan için her birine 25'er yıl olmak üzere toplam 150 yıl hapis cezası talep etmiş, bu talep ülke kamuoyunda "idam cezası" olarak nitelendirilmişti.

Hakim Huot, savcının Bissonnette'in 150 yıl boyunca şartlı tahliye talep etmesini önleyen ve yaşamını demir parmaklıklar ardında tamamlamasını garanti altına alacak ardışık 6 ömür boyu hapis cezası talebini de reddetti.

Kanadada 6 Müslümanı öldüren saldırgana ömür boyu hapis cezası

MAĞDURLAR VE ÖLENLERİN YAKINLARI AĞLADI

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme salonuna, öncelikli olarak saldırıda ölenlerin yakınları ile mağdurlar alındı. Hakim François Huot'un 246 sayfalık karar metnini okuması 6 saat sürdü. Karar metnindeki detayların okunması sırasında mağdur yakınlarından bazılarının ağladığı görüldü.

KANADA MÜSLÜMANLARI ULUSAL KONSEYİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan saldırganın karar duruşmasını izleyen Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi İcra Direktörü İhsan Gardee, yaptığı açıklamada, Hakim Huot'un mevcut kanun hükümlerine yeni bir yorum getirerek değişikliğe gittiğini söyledi.

Gardee, "Kararın temyiz edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bunu zaman içinde takip edecek ve birlikte göreceğiz. Bununla birlikte, hiçbir cümle hiçbir zaman kurbanları geri getiremez ya da hayatta kalanlara ve kurbanların ailelerine verilmiş olan korkunç acıları dindiremez." dedi.

NE OLMUŞTU?

Quebec kentinde 29 Ocak 2017'de, Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisine silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, içeride ibadet etmekte olan cemaatten 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi de yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan saldırgan polis tarafından yakalanmıştı.

İfadesinde saldırıyı kabul eden Bissonnette, "Daha fazla insan öldürmediğim için pişmanım." demişti.

Saldırıda Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkerim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44) Azzeddine Soufiane (57) ve Ibrahima Barry (39) hayatını kaybetmişti.

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