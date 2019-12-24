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Dünya
Rıza ÖZEL/ANKARA
24.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kanada ve Türkiye’yi birbirine bağlayan sandalye

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Kanada ve Türkiye’yi birbirine bağlayan sandalye

KANADALI foto muhabiri Randy VanDerStarren, fotoğraflarıyla Türkiye ve Kanada’yı birbirine bağladı.

VanDerStarren, arasında yaklaşık 10 bin kilometre olan iki ülkenin farklı noktalarını aynı kırmızı-beyaz ‘yönetmen sandalyesi’yle fotoğrafladı. İki ülke fotoğrafları arasındaki şaşırtıcı benzerlik ise dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından fotoğrafları 29 Ekim’de Kanada’nın başkenti Ottawa’da, sonrasında ise Totonto Havalimanı’nda sergilendi. Usta fotoğrafçı, Kanada’da yayınlanmak üzere geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını kitaplaştırdı.

Kanada ve Türkiye’yi birbirine bağlayan sandalye

‘SİZLER KADAR TÜRKÜM’

VanDerStarren, kitabının ve sergisinin bir bölümünü iki ülke arasında kurduğu bağa ayırdı. İki ülkeyi fotoğraflarken aynı sandalyeyi kullandığını dile getiren Randy VanDerStarren “Türkiye ve Kanada’nın renklerini temsil eden bu sandalye bizi birbirimize bağlar mı? Fotoğraflara bakınca açıkça bağladığını göreceksiniz” dedi. Türkiye’de fotoğraf çekmeye devam ettiğini söyleyen VanDerStarren “Sizler kadar Türküm” diyor.

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Rıza Özel
Rıza Özel
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