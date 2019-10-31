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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
31.10.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Kanada Katalan lider Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi

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Kanada Katalan lider Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi

Kanada, ayrılıkçı Katalan Lider Carles Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi.

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'e açıklama yapan Katalan lider Carles Puigdemont'un Montreal'deki avukatı Stephane Handfield, müvekkilinin Kanada ziyaretçileri için gerekli Elektronik Seyahat Vizesi başvurusunun, göçmenlik yetkililerince resmen reddedildiğini duyurdu.

Federal mahkemeye başvurup, karara itiraz edeceğini aktaran Handfield, Puigdemont'un vize talebinin reddedilmesine, "İspanya'da aranmasının" gerekçe gösterildiğini ifade etti.

Katalan Lider Carles Puigdemont'u, Kanada'ya davet eden Saint-Jean-Baptiste Cemiyeti isimli Quebec milliyetçisi aşırı sağcı gruptan yapılan açıklamada ise Puigdemont'un Kanada'ya gelişinin engellenmesinin skandal olduğu belirtildi.

Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, federal hükümetin kararını anlamadığını bildirerek, "Çok şaşırdım. Kanada federal hükümetinden neden bu vizeyi vermeyi reddettiğini açıklamasını istiyorum." dedi.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VAR

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası, 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen, Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

İspanya'daki Yüksek Mahkeme, hafta başında, 2017 Ekim'de Belçika'ya kaçan Puigdemont için 3'üncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkar

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