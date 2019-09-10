Kanada Çevre Bakanı’na tehditler yüzünden koruma
Kanada Çevre Bakanı Catherine McKenna’ya küresel iklim değişikliği politikaları nedeniyle aldığı tehditler yüzünden özel koruma tahsis edildiği bildirildi.
Bakan McKenna, “Artık belirli yerlere giderken yanımda koruma bulundurmak zorundayım ve bu pek hoş bir durum değil” açıklamasını yaptı. Ülkede bu yıl ekimde düzenlenecek genel seçimler öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele konusu siyasi tartışmaların merkezi haline geldi. Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti, iklim değişikliğiyle mücadele için kendi planlarını yapmayan 10 eyalette karbon vergisi uygulanmasına karar vermişti.
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