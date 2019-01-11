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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
11.01.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Kanada bir milyon göçmen kabul edecek

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Kanada bir milyon göçmen kabul edecek

Kanada hükümeti, üç yıl içinde bir milyondan fazla göçmen kabul edeceğini açıkladı.

Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed Hussen'in parlamentoya sunduğu raporda yer alan bilgilere göre, 2019'da 330 bin, 2020'da 341 bin, 2021'de de 350 bin kişinin kabul edilmesi planlanıyor.

Kendisi de bir göçmen olan Somali kökenli Hussen, "Büyük ölçüde, tarihimiz boyunca kapılarımızı açtığımız göçmenler sayesinde Kanada hepimizin keyfini çıkardığı güçlü ve canlı bir ülke haline geldi" dedi.

Hussen, yeni göçmenlerin Kanada'nın nüfusunun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesinden kaynaklanan sorunlarına çözüm olacağını ve ülkenin işgücünü büyüteceğini söyledi.

Ahmed Hussen, "Kanada, yabancıların ırk, miliyet, etnik köken, renk, din ve cinsiyetine göre değerlendirilmediği, ayrımcılığı reddeden ilkelere dayalı göçmenlik programıyla kontrollü göçte dünya lideri" dedi.

KANADA'DA HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ GÖÇMEN

37 milyon nüfuslu Kanada'daki her beş kişiden biri göçmen. 1990'dan bu yana ülkeye altı milyondan fazla göçmen geldi.

CNN televizyonu, ABD ve diğer birçok Batılı ülkenin göçmenleri sınırlamaya çalışırken Kanada'nın kapılarını yeni yerleşimcilere açtığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir yıl önce ABD'nin "Haiti, Afrika ya da benzer sorunlu ülkelerden göçmen kabul etmesini istemediğini' söylemişti.

2017 verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık 13,7'si ülke dışında doğan kişilerden oluşuyor. 2016'da bu oran 13.5'ti.

 

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