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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Kanada Başbakanı'na taciz suçlaması! 'Tacizden sonra özür diledi'
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Dünya
BBC Türkçe
03.07.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Kanada Başbakanı'na taciz suçlaması! 'Tacizden sonra özür diledi'

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Kanada Başbakanı'na taciz suçlaması! 'Tacizden sonra özür diledi'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıl önce bir müzik festivalinde bir kadın gazeteciye elle sarkıntılık yaptığı iddialarını reddetti. Trudeau, "O gün kötü bir şey olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Taciz iddiası, geçen ay bir blog yazarının o dönem Creston Valley Advance adlı yerel gazetede çıkan habere atıfta bulunmasıyla gündeme geldi.

Gazetede çıkan imzasız habere göre, o zaman 28 yaşında bir öğretmen olan Trudeau, çığ felaketinden korunmak için alınacak önlemlere para toplamak amacıyla düzenlenen etkinlikte adı açıklanmayan gazeteciye "uygunsuz bir şekilde dokundu".

Kanada Başbakanı'nın, 1998'de erkek kardeşini çığ düşmesi sonucu kaybettikten sonra bu tür etkinliklere katılmaya başladığı belirtiliyor.

'Kesinlikle uygunsuz bir davranıştı'
Haberde, Trudeau'nun "sıkıştırdığı" kadının gazeteci olduğunu öğrendikten sonra "Bir ulusal gazetede çalıştığınızı bilseydim, ileri gitmezdim" diyerek özür dilediği öne sürülüyor.

Gazetenin o dönemdeki sahibi Valerie Bourne, Kanada Televizyonu CBS'e açıklamasında muhabirin, yaşandığı öne sürülen olaydan sonra kendisiyle konuştuğunu belirterek "Rahatsız olmuştu. Hatırladığım kadarıyla cinsel saldırı olarak tanımlamayacağım bir olaydı. Muhabire bir an dokunmuş" dedi.

Gazetenin o dönemdeki editörü Brian Bell de "Muhabirin bir travma yaşadığını söyleyemem. Ama fiziksel temas ya da o an ne olduysa rahatsız ediciydi ve kesinlikle uygunsuz bir davranıştı" diye konuştu.

 

 

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