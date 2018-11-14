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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
14.11.2018 - 08:45, Son Güncelleme:

Kan donduran ses kayıtları: 'Kızlara sor dövmek isterler mi'

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Kan donduran ses kayıtları: 'Kızlara sor dövmek isterler mi'

KKTC'nin Mağusa kentinde 2018 yılının Ocak ayında Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göleti'ne götüren ve ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olan 5 sanığın duruşmasına devam edildi. Sanıkların ses kayıtlarının dinletildiği duruşmada ilginç detaylar ortaya çıktı.

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göleti'ne götürüp elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanıklar Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) Nidai Şanlı ve Zekeriya Kurucu’nun duruşmasına devam edildi. Mahkemede sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtları dinletildi. Dinletilen ses kayıtlarında çarpıcı konuşmalar ortaya çıktı.

'KIZLARA SOR, DÖVMEK İSTERLER Mİ?'

Gündem Kıbrıs'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Davada tanık olarak dinletilen kişi, rapora ek olarak hazırlanan DVD’lerden oluşan toplam 6 delili mahkemeye sundu ardından sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtlarını dinletti. 38 ses kaydından oluşan telefon görüşmelerinin bazıları dikkat çekti. Söz konusu ses kayıtlarının bir tanesinde sanık Nidai Şanlı’nın sanık Ozan Körkurt’u arayarak “İster misiniz dövesiniz?” diye sorduğu, sanık Ozan Körkurt’un ise “Evet” şeklinde cevap verdiği ve akabinde sanık Nidai Şanlı’nın yine Ozan Körkurt’a “Kızlara sor, dövmek isterler mi?” diye soru yönelttiği ve “Evet” cevabının alındığı ortaya çıktı.

'ADAMI GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YERDE BULAMIYORUM'

Cinayetin ardından yapılan telefon konuşmasında ise sanık Nidai Şanlı ile Aydan Sel Kızıltaç’ın yeniden olay yerine giderek Kennedy Dede’ye baktıkları ortaya çıktı. Dinlenen ses kayıtlarında, cinayetten 1 gün sonra sanık Nidai Şanlı’nın, diğer sanıklardan birini telefonla arayarak “Adamı götürdüğümüz yerde bulamıyorum. Yanımda Aydan var. O yeri bulamıyorum. Tamam buldum” dediği, karşı tarafın ise “Adam orada mı?” diye sorduğu ortaya çıktı.

KENNEDY DEDE'YE 'CUMA' DİYORLARDI

Yine mahkemede dinlenen ses kayıtlarına göre olaydan bir gün sonra sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’yi aradı ve ağabeyi sanık Onur Körkurt’u sordu. Sanık S.D ise sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’nun yanına gittiğini söyledi. Yine aynı ses kaydında sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’ye Kennedy Dede’yi kastederek “Cuma ne oldu? Duruyor mu?” diye sordu. Sanık S.D’nin ise “O kim?” diye sorması üzerine sanık Ozan Körkurt “Dünkü” diye cevap verdi. Sanık S.D ise “Ne bileyim hiçbir fikrim yok” şeklinde cevap verdi.

OLAY ORTAYA ÇIKINCA PANİK YAŞADILAR

Sanıklar arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde, sanıkların olayın ortaya çıkmasından dolayı panik oldukları görüldü. Sanık Zekeriya Kurucu ile Onur Körkurt arasında geçen konuşmada sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’ya “Çık da abim, ben ve S.D geliyoruz. Çık, çık, acele çık” dediği görüldü.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmaya devam edilmek üzere dava 21 Kasım tarihine ertelendi.

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