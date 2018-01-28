Kammenos'tan yine Kartak'ta şov

Gerilim yaşanmadı ancak geminin Kardak’a yanaşmasına izin verilmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada “Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı Sahil Güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. TSK ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya devam etmektedir” denildi. ‘Nikiforos’ hücumbotu 17 Ocak’ta Kardak yakınlarında bir Türk Sahil Güvenlik botuna yaklaşmış ve iki gemi birbirine sürtmüştü.

Kammenos, Yunan hücumbotunun mürettebatına hitaben konuşmasında “Geçtiğimiz günlerde, bir saniye bile tereddüt etmeden mükemmel manevralarla kararlılığınızı gösterdiniz. Bu nedenle de çelengi, “Nikiforos’tan atmaya karar verdik” dedi. Atina Haber Ajansı, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde “Türk tarafı çelenk atma törenini engellemeye çalıştı, Nikiforos gemisi manevralarıyla bunu önledi” diye yazdı