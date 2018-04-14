Kammenos bu kez Yunanları kızdırdı
TÜRKİYE’ye yönelik kışkırtıcı açıklamalarıyla tepki çeken Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, bu kez önceki gün Ege’de düşen Yunan savaş uçağının pilotu Yorgo Baltadoros’un (34) ölümünü Twitter üzerinden duyurduğu için tepki çekti.
Ege’de Türk savaş uçaklarıyla it dalaşından dönerken Skiros Adası’nın 9 mil kuzeydoğusunda denize çakılan Mirage 2000 jetinin pilotunun cesedi, kazadan yaklaşık 21 saat sonra balıkçılar tarafından bulundu.
DÖRT SENARYO
Yunan Mirage 2000 uçağının enkazı ve özellikle de karakutunun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Uçağın neden çakıldığına dair farklı senaryolar üzerinde duruluyor. Pilot, göz ve his yanılmasıyla gökyüzü ve denizi karıştırıp denize çarpmış olabilir. Bölgede etkili olan Kuzey Afrika’dan toz bulutu pilotun görüş mesafesini daraltmış olabilir. Pilot ani bir rahatsızlık geçirmiş olabilir ya da uçakta beklenmedik bir arıza yaşanmış olabilir.
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