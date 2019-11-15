Kamışlı’ya Rus üssü iddiası
RUSYA, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinde hava üssü kurmak için çalışmalara başladı.
Hmeymim üssünden havalanan ilk savaş ve nakliye helikopterinin Kamışlı’ya ulaştığını duyuran üssün komutanı Timur Hocayev, “İlk sevkıyat tamamlandı. Hmeymim üssümüzden havalanan helikopter 5 saat süren uçuşun ardından Kamışlı’ya ulaştı ve konuşlandı. Yeni üs çevresinde olası saldırılara karşı kısa menzilli Pantsir hava savunma sistemi de devreye girdi. Yeni oluşturduğumuz üs Suriye kuzey bölgelerinde görev yapacak kara devriyelerimize hava desteği sağlayacak” açıklamasını yaptı. 22 Ekim’de Türkiye ve Rusya’nın imzaladığı Soçi Mutabakatı’nda söz konusu hava üssüne ilişkin herhangi bir madde bulunmuyor. Kamışlı’ya hava üssü konusu Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’a sorulduğunda ise “Bizim orada yeni üs kurduğumuz bilgisi Kremlin’de yok” yanıtı alındı.
ALTINCI DEVRİYE
Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı mutabakat uyarınca Türk ve Rus askerleri ortak devriyenin altıncısını dün yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, altıncı devriyenin Mardin’in Kızıltepe ilçesinin karşısındaki Derbesiye bölgesinde yapıldığını duyurdu. Derbesiye üçüncü kez ortak devriyeye sahne oldu. Böylece şimdiye kadar Barış Pınarı harekât alanının doğusunda dört, batısında ise iki kez devriye yapılmış oldu. Devriyeye Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinden dörder zırhlı araç katıldı. Konvoy, Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA) ile izlendi. Devriyenin sınıra paralel yaklaşık 70 kilometre uzunlukta ve 10 kilometre derinlikte yapıldığı öğrenildi.
‘İHLALLERE MÜDAHALE KONUSUNDA ANLAŞTIK’
BRICS Zirvesi kapsamında Brezilya’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Esad rejimine bağlı askeri güçlerin Türkiye sınırında devriyelere başladığını söyleyen Putin, “Oralarda kimlerin kampları olduğuna dair artık daha fazla bilgimiz var. Suriye’deki militanlar Avrupa dahil tüm ülkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mücadelede ortak çaba göstermeliyiz” diye konuştu. Putin ayrıca, “ABD ordusu hala bu bölgede. ABD’nin buradaki varlığını meşru görmüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yoğun temas halinde olduklarına dikkati çeken Putin, “Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. Türk tarafı Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek, buna fiili olarak reaksiyon göstermeye hazırız. Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık” ifadelerini kullandı.
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