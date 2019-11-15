Kamışlı’ya Rus üssü iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKamışlı’ya Rus üssü iddiası
GeriDünya Kamışlı’ya Rus üssü iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU (MOSKOVA) / Uğur ERGAN (ANKARA)
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kamışlı’ya Rus üssü iddiası

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Kamışlı’ya Rus üssü iddiası

RUSYA, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinde hava üssü kurmak için çalışmalara başladı.

Hmeymim üssünden havalanan ilk savaş ve nakliye helikopterinin Kamışlı’ya ulaştığını duyuran üssün komutanı Timur Hocayev, “İlk sevkıyat tamamlandı. Hmeymim üssümüzden havalanan helikopter 5 saat süren uçuşun ardından Kamışlı’ya ulaştı ve konuşlandı. Yeni üs çevresinde olası saldırılara karşı kısa menzilli Pantsir hava savunma sistemi de devreye girdi. Yeni oluşturduğumuz üs Suriye kuzey bölgelerinde görev yapacak kara devriyelerimize hava desteği sağlayacak” açıklamasını yaptı. 22 Ekim’de Türkiye ve Rusya’nın imzaladığı Soçi Mutabakatı’nda söz konusu hava üssüne ilişkin herhangi bir madde bulunmuyor. Kamışlı’ya hava üssü konusu Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’a sorulduğunda ise “Bizim orada yeni üs kurduğumuz bilgisi Kremlin’de yok” yanıtı alındı.

ALTINCI DEVRİYE

Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı mutabakat uyarınca Türk ve Rus askerleri ortak devriyenin altıncısını dün yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, altıncı devriyenin Mardin’in Kızıltepe ilçesinin karşısındaki Derbesiye bölgesinde yapıldığını duyurdu. Derbesiye üçüncü kez ortak devriyeye sahne oldu. Böylece şimdiye kadar Barış Pınarı harekât alanının doğusunda dört, batısında ise iki kez devriye yapılmış oldu. Devriyeye Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinden dörder zırhlı araç katıldı. Konvoy, Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA) ile izlendi. Devriyenin sınıra paralel yaklaşık 70 kilometre uzunlukta ve 10 kilometre derinlikte yapıldığı öğrenildi.

Kamışlı’ya Rus üssü iddiası

‘İHLALLERE MÜDAHALE KONUSUNDA ANLAŞTIK’

BRICS Zirvesi kapsamında Brezilya’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Esad rejimine bağlı askeri güçlerin Türkiye sınırında devriyelere başladığını söyleyen Putin, “Oralarda kimlerin kampları olduğuna dair artık daha fazla bilgimiz var. Suriye’deki militanlar Avrupa dahil tüm ülkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mücadelede ortak çaba göstermeliyiz” diye konuştu. Putin ayrıca, “ABD ordusu hala bu bölgede. ABD’nin buradaki varlığını meşru görmüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yoğun temas halinde olduklarına dikkati çeken Putin, “Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. Türk tarafı Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek, buna fiili olarak reaksiyon göstermeye hazırız. Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle