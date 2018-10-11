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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
11.10.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

Kamışlı’ya ABD takviyesi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Kamışlı’ya ABD takviyesi

Türkiye ve ABD askerleri Menbiç’te müşterek devriyeye geçmek için ortak eğitime başlarken, Washington yönetiminin Suriye’de Fırat’ın doğusunda Ankara’yı rahatsız edecek bir hamle yaptığı öne sürüldü.

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin önceki gece 300’den fazla TIR’la 30 kadar zırhlı araç ve diğer bazı askeri destek unsurlarını, ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek amacıyla Kamışlı’ya gönderdiği iddia edildi. Bu iddia Suriye’deki iç savaştaki hareketlilikle ilgili bilgileri paylaşan internet sitesine de yansıdı. Araçların Kamışlı merkezinin kuzeydoğu kesimlerine konuşlandığı belirtildi.

ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ

ABD’nin askeri takviye yaptığı Kamışlı, Nusaybin’in karşısında kuş uçuşu 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. ABD’nin bu hamlesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının ardından Suriye’de PYD/YPG denetimindeki Fırat’ın doğusunu sıkça işaret etmesinden sonra gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için geçen ay gittiği ABD’de, “İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye’nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” demişti.

Kamışlı’ya ABD takviyesi

YAKINDAN TAKİP

Kamışlı’daki bu ilginç hareketlilik ilgili Türk makamları tarafından yalanlanmadı. Güvenlik kaynakları, bölgedeki hareketliliğe belirli zaman dilimleri içinde rastlandığını ve bölgenin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı. Son takviyenin bir amacının Türkiye’nin tepkisini ölçmek amacıyla yapılmış olabileceği de belirtildi. 

Kamışlı’ya ABD takviyesi

RUS DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: FIRAT’IN DOĞUSU ENDİŞE VERİCİ

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK unsurlarına verdiği destekle özerk yönetim oluşturma çabalarından dolayı “Rusya’nın Fırat’ın doğusundaki durumdan endişe duyduğunu” bildirdi. Zaharova, haftalık basın toplantısında Fırat’ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Fırat’ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor” diyen Zaharova, Amerikalıların bu bölgedeki yapılanma ile ittifak halinde olduğuna işaret etti. Suriye’deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirten Zaharova, “Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder” dedi. Ayrıca Zaharova, bölge halkının ABD tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı. 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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