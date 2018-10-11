Kamışlı’ya ABD takviyesi
Türkiye ve ABD askerleri Menbiç’te müşterek devriyeye geçmek için ortak eğitime başlarken, Washington yönetiminin Suriye’de Fırat’ın doğusunda Ankara’yı rahatsız edecek bir hamle yaptığı öne sürüldü.
ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin önceki gece 300’den fazla TIR’la 30 kadar zırhlı araç ve diğer bazı askeri destek unsurlarını, ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek amacıyla Kamışlı’ya gönderdiği iddia edildi. Bu iddia Suriye’deki iç savaştaki hareketlilikle ilgili bilgileri paylaşan internet sitesine de yansıdı. Araçların Kamışlı merkezinin kuzeydoğu kesimlerine konuşlandığı belirtildi.
ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ
ABD’nin askeri takviye yaptığı Kamışlı, Nusaybin’in karşısında kuş uçuşu 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. ABD’nin bu hamlesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının ardından Suriye’de PYD/YPG denetimindeki Fırat’ın doğusunu sıkça işaret etmesinden sonra gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için geçen ay gittiği ABD’de, “İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye’nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” demişti.
YAKINDAN TAKİP
Kamışlı’daki bu ilginç hareketlilik ilgili Türk makamları tarafından yalanlanmadı. Güvenlik kaynakları, bölgedeki hareketliliğe belirli zaman dilimleri içinde rastlandığını ve bölgenin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı. Son takviyenin bir amacının Türkiye’nin tepkisini ölçmek amacıyla yapılmış olabileceği de belirtildi.
RUS DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: FIRAT’IN DOĞUSU ENDİŞE VERİCİ
RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK unsurlarına verdiği destekle özerk yönetim oluşturma çabalarından dolayı “Rusya’nın Fırat’ın doğusundaki durumdan endişe duyduğunu” bildirdi. Zaharova, haftalık basın toplantısında Fırat’ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Fırat’ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor” diyen Zaharova, Amerikalıların bu bölgedeki yapılanma ile ittifak halinde olduğuna işaret etti. Suriye’deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirten Zaharova, “Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder” dedi. Ayrıca Zaharova, bölge halkının ABD tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı.
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