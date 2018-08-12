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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.08.2018 - 02:15, Son Güncelleme:

Zevk için uçak kaçırdı

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Zevk için uçak kaçırdı

ABD’nin Seattle kentinde, bir uçak teknisyeninin Seattle-Tacoma Havalimanı’ndan çaldığı boş bir yolcu uçağı havada takla attıktan sonra yakınlardaki Ketron Adası’na çakıldı.

HORIZON Havayolları’na ait Bombardier Q400 tipi uçak, izin almadan kalkış yapmasının ardından Portland’dan havalanan iki F-15 savaş jeti tarafından 45 dakika süreyle takibe alındı. 76 yolcu kapasiteli uçağın bir süre sonra havada akrobasi görüntülerini andıran manevralar yaptığı görüldü. Bu arada hava kontrol kulesi de ‘Rich’ diye hitap ettiği 29 yaşındaki korsana ulaştı.
Yayınlanan telsiz kayıtlarında diyolog ise şu şekilde:
Kule: Lütfen yavaşça sola doğru dön, seni indireceğiz.
Mekaniker: Hey, eğer bu uçağı indirirsem pilot olarak işe girebilir miyim?

Kule, ‘Rich’i havalimanı ya da askeri üsse inmeye ikna etmeye çalışırken, korsan ‘Ömür boyu hapis alırım değil mi’ diye sordu. Birçok kişiyi üzdüğü, düş kırıklığına uğrattığı için özür de dileyen ‘Rich’, “Pes etmiş bir adam, birkaç vidası gevşemiş sanırım. Şimdiye kadar gerçekten bilinmiyordu” dedi. 

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Uçak daha sonra Ketron Adası’nda ormanlık alana düştü. Kaza yangına sebebiyet verirken yetkililer, olayın terör bağlantılı olmadığını, intihar eğilimli bir kişinin eylemi olduğunu belirtti. Uçakta pilot dışında başka birinin olmadığı, ‘Rich’in bakım pozisyonundayken uçağı hareket ettirdiği kaydedildi.

 

 

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