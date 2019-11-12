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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: AP
12.11.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Kamerun'da Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı

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Kamerun'da Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, motosiklet sürücülerinin Kamerun'un başkenti Yaounde'de yol kapatma eylemleri başlatması nedeniyle Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı yaptı.

Büyükelçiliğin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle motorlu taksilerin şehir merkezine girişinin yasaklandığı, bu yüzden protesto gösterilerinin başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaounde genelinde motorlu taksi olarak bilinen araçların şehir merkezine girişlerinin yasaklanmasına müteakip söz konusu araç sahiplerinin cadde ve sokaklarda yol kapatma tarzı eylemler yaptıkları öğrenilmiştir. Özellikle Yaounde şehir merkezi dışında kalan bölgelerde eylemlerin yoğun şekilde devam ettiği bilindiğinden, vatandaşlarımızın bu bölgelerde dikkatli olmaları ihtiyaten tavsiye olunur."

Yasağın nedeni güvenlik riski

Kamerun dahil ulaşım ağı ve toplu taşımacılık hattı yeterli seviyede bulunmayan çoğu Afrika ülkesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı motosiklet ve üç tekerli araçlarla sağlanıyor.
Son yıllarda Kamerun, Burkina Faso, Çad gibi Afrika ülkelerinde kitlesel terör eylemlerinin bu tarz araçlarla yapılması nedeniyle çok sayıda Afrika ülkesi güvenlik riskini gerekçe göstererek iki ve üç tekerli araçların şehir içi taşımacılıkta kullanılmasına yasak getirdi.

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