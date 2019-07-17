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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriKamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi
GeriDünya Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi
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Dünya
AA
17.07.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi

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Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi

Kamboçya'nın güneybatısındaki bir limanda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık ele geçirildi.

Asya basınındaki haberlere göre, Kamboçya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, Sihanoukville Özerk Limanı'nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunduğunu açıkladı.

Gümrük ve Vergi Genel Müdürü Kun Nhim ile Çevre Bakanı Say Samal'ın konteynerleri incelediğini aktaran Pheaktra, atıkların ithal edildiği ülkelerin tespit edilerek buralara geri gönderileceğini belirtti.

Sözcü Neth Pheaktra, plastik atıkları Kamboçya'ya getiren şirkete cezai yaptırım uygulanacağını kaydetti.

"KAMBOÇYA, BAŞKA ÜLKELERİN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR"

Başbakan Samdech Techo Hun Sen, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin Kamboçya'ya geri dönüştürülmek üzere hiçbir atık ithaline izin vermediği söyleyerek "Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir." ifadesini kullandı.

Ülkede 1998'de Sihanoukville'in kenar mahallelerine terk edilmiş 3 bin ton zehirli atık bulunmuştu.

ABD HER YIL 1 MİLYON TON PLASTİK ATIĞI BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİYOR

İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı çalışma, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını, Asya ve Afrika'da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını işlemede ve geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

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