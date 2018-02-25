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    Kalpaklı Armani

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 22:06 | Son Güncelleme:

    Dünyayı dolaşan moda haftaları sonunda İtalya’nın Milano kentine ulaştı.

    En çok ilgi çeken defilelerden biri de, tabii ki dünyaca ünlü tasarımcı Giorgio Armani’nin kreasyonlarıydı. Armani’nin ‘kalpaklı’ bu tasarımının da yer aldığı hafta sonu düzenlenen moda şovu, izleyenleri hayran bıraktı.

    Etiketler: gazetehaberleri , kalpak , armani
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