Kalpaklı Armani

En çok ilgi çeken defilelerden biri de, tabii ki dünyaca ünlü tasarımcı Giorgio Armani’nin kreasyonlarıydı. Armani’nin ‘kalpaklı’ bu tasarımının da yer aldığı hafta sonu düzenlenen moda şovu, izleyenleri hayran bıraktı.
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