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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Instagram
22.07.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı

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Nijerya'da Lagos Murtala Muhammed Havalimanı'nda kalkış için piste çıkmayı bekleyen bir uçağın kanadına tırmanarak içeri girmeye çalışan bir kişi, yolcular arasında paniğe neden oldu.

Adı açıklanmayan kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya Haber Ajansı NAN'a göre olay Cuma günü meydana geldi. Kalkış için onay alan Azman Hava Yolları'nın Boeing 737 tipi uçağı pistin açılmasını beklerken yolcular bir kişinin motorun üzerinden kanada çıktığını gördü.

Video kayıtlarında, uçağın içinde panik başladığı ve yolcuların kaptandan kapıları açmasını istediği görülüyor.

Ajansa göre kaptanın kuleyi uyarmasından sonra gözaltına alınan kişi, amacının Gana'ya gitmek olduğunu söyledi.

Nijerya Havalimanları İdaresi sözcüsü Henrietta Yakubu, daha sonra "dikkatlice" aranan uçağın Nijer Deltası'ndaki Port Harcourt kentine uçtuğunu söyledi.

İngiliz gazetelerine göre, aynı havalimanında 2017'de apronda bekleyen bir uçağın kargo kapısını açan bazı kişiler, bavulları çalmıştı.

UÇAKTAN BAHÇEYE CESET DÜŞMÜŞTÜ

Bu ayın başında Nairobi-Londra seferini yapan Kenya Hava Yolları uçağının iniş takımlarına saklanan bir kişinin donmuş cesedi, iniş sırasında Londra'daki bir evin bahçesine düşmüştü.

Cesedin bahçesinde güneşlenen bir kişinin iki metre yakınına düştüğü açıklanmıştı.

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Guys this is an emmergency o. For 30 minutes we have been stuck at the runway at MMIA by an unidentified man who ran to the aircraft with a bag. Security has not showed up and everyone is panicking. I have so many questions to ask but right now I can't even breathe. Pls share this to all relevant authorities. Dear Nigeria!!!!! Update: He has finally been apprehended and we've all disembarked from the flight. FAAN authorities showed up 23minutes into the scene but were scared to approach him. Security eventually shows up after 37mins. ______ How it happened!! So our flight was taxing on the runway and about taking off when this man shows up running towards the moving aircraft from the bush. The pilot and a few passengers spotted him running towards the aircraft and the pilot immediately slowed down and quickly put off the engine. The guy approaches the plane with gloves and starts walking around and under the aircraft holding a bag which he dropped inside the engine. Thanks to the Pilot of the Azman Airline for quickly observing and taking swift action.. I still have a million and one questions to ask cos anything could have gone wrong! Nigeria will work perfectly someday. This I know. 🇳🇬🇳🇬🇳🇬

Amb. Otto Orondaam (@otto_orondaam)'in paylaştığı bir gönderi ()

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