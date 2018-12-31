Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD'li senatör Lindsey Graham'a önemli bir mesaj verdi.
ABD'li senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj dizisi paylaştı.
Lindsey Graham, "Başkan Suriye'den çekilmeyle ilgili şu konularda garanti sağlayacak:
1- DEAŞ tamamen ortadan kaldırılacak
2- İran boşalan yerlere yerleşmeyecek
ve 3- Kürt müttefiklerimiz korunuyor."
şeklinde Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Lindsey Graham'ın paylaşımına karşılık olarak bir mesaj gönderdi.
İbrahim Kalın, mesajında "Sevgili Lindsey Graham, Sizler PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD/YPG arasındaki bağı herkesten daha iyi biliyorsunuz. Aynı DEAŞ'ın Müslümanları yansıtmadığı gibi, PKK da Suriye'deki ve başka yerlerdeki Kürtleri temsil etmiyor." şeklinde karşılık verdi.
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